 
الثلاثاء 2024-11-19 08:47 م
 

السفير عبدالغني يقدم أوراق اعتماده للرئيسة الهندية

السفير عبدالغني
السفير يوسف عبدالغني
الثلاثاء، 19-11-2024 08:11 م
الوكيل الإخباري-   قدم السفير يوسف عبدالغني، الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، سفيرا معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية الهند، خلال مراسم أقيمت في مقر إقامة الرئيسة "راشتراباتي بهافان" في العاصمة نيودلهي.اضافة اعلان


ونقل عبد الغني تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مورمو، وتمنياته للشعب الهندي بمزيد من التقدم والازدهار، وبدورها طلبت الرئيسة مورمو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشادت مورمو بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مبدية اهتمام الحكومة الهندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنية للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب الهندي سكرتير عام وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وقصر الرئاسة.
 
gnews

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