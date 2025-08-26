السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا

ونقل السفير هنداوي تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، وتمنياته للشعب السلوفاكي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
وبدوره، طلب الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، كما أبدى اهتمام الحكومة السلوفاكية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشارو الرئيس وسكرتير الدولة في وزارة الخارجية السلوفاكية.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة
-
توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان
-
وزير الشؤون السياسية: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار
-
وزير النقل يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون
-
الطاقة تستضيف محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد
-
المصري: تعزيز الكفاءة الإدارية مدخل رئيس لتحسين الخدمات البلدية
-
الجامعة الهاشمية وكلية الأمير الحسين العسكرية تبحثان تعزيز التعاون