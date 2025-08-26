السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا

06:10 م

الوكيل الإخباري- قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ آب ٢٠٢٥، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية السلوفاكية بيتر بيليغريني، سفيراً مفوّضاً وفوق العادة معتمداً وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية السلوفاكية، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي. اضافة اعلان





ونقل السفير هنداوي تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، وتمنياته للشعب السلوفاكي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.



وبدوره، طلب الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، كما أبدى اهتمام الحكومة السلوفاكية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشارو الرئيس وسكرتير الدولة في وزارة الخارجية السلوفاكية.