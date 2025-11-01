تنويه هام من إدارة السير بشأن مباراة الرمثا والوحدات

الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير إلى أنه من المتوقع أن يشهد محيط مدينة الحسن الرياضية في إربد مساء اليوم حركة مرورية كثيفة، بالتزامن مع انطلاق مباراة نادي الرمثا والوحدات عند الساعة 6:30 مساءً.

