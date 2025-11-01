السبت 2025-11-01 04:17 م
 

تنويه هام من إدارة السير بشأن مباراة الرمثا والوحدات

إدارة السير
إدارة السير
 
السبت، 01-11-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري-   نوهت إدارة السير إلى أنه من المتوقع أن يشهد محيط مدينة الحسن الرياضية في إربد مساء اليوم حركة مرورية كثيفة، بالتزامن مع انطلاق مباراة نادي الرمثا والوحدات عند الساعة 6:30 مساءً.

اضافة اعلان


ودعت إدارة السير مرتادي المنطقة إلى التعاون مع رقباء السير واتباع إرشاداتهم في الموقع لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحامات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لىلىلى

المرأة والجمال المكونات النشطة المُغلّفة.. تكنولوجيا جديدة للعناية بالبشرة

ر ر

المرأة والجمال هكذا يُنعش الخيار البشرة ويمحو التجاعيد بطريقة طبيعية

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68527 شهيدا

ا

طب وصحة متى يكون لون المخاط علامة تحذير صحية؟

إدارة السير

أخبار محلية تنويه هام من إدارة السير بشأن مباراة الرمثا والوحدات

بلى

فن ومشاهير بعد نجاح سلسلة "الهيبة".. إطلاق نسخة مغربية من العمل الشهير

بى

طب وصحة فوائد مكملات أوميغا 3 تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناولها

اا

فيديو منوع 4 أسباب لتراكم الجير على الأسنان



 
 





الأكثر مشاهدة