وزارة الاتصال الحكومي تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي، تقريرا يتضمن أبرز ما تحقق خلال عام من عمل الحكومة، خلال الفترة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025.



وبين التقرير أن الحكومة عقدت خلال هذه الفترة 86 جلسة لمجلس الوزراء، اتخذت خلالها أكثر من 1000 قرار موجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتحديث الإداري والخدماتي.

اضافة اعلان