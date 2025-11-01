السبت 2025-11-01 07:43 م
 

وزارة الاتصال الحكومي تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
السبت، 01-11-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة الاتصال الحكومي،  تقريرا يتضمن أبرز ما تحقق خلال عام من عمل الحكومة، خلال الفترة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025.

وبين التقرير أن الحكومة عقدت خلال هذه الفترة 86 جلسة لمجلس الوزراء، اتخذت خلالها أكثر من 1000 قرار موجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتحديث الإداري والخدماتي.

اضافة اعلان

 

كما أقرت 25 مشروع قانون و133 نظاما ومشروع نظام، في إطار تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي.

وشملت قرارات مجلس الوزراء 65 قرارا لتحديث المنظومة الإدارية والسياسية، و122 قرارا لتعزيز التعاون الدولي عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب 153 قرارا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

كما أصدر المجلس 147 قرارا لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد التقرير أن العمل الحكومي خلال العام الأول تضمن تنفيذ برنامج ميداني موسع، من خلال عقد جلسات لمجلس الوزراء في المحافظات، بمشاركة ممثلي الفعاليات المحلية، تعزيزا لنهج التشاركية ومناقشة القضايا التنموية بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية.

وللاطلاع على أبرز جهود الوزارات خلال العام، يمكن زيارة الرابط:

(https://www.facebook.com/share/p/17Qx4sjqZs)

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

أخبار محلية آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين

النائب الدكتور أيمن البدادوة

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي

اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

أخبار محلية اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد



 
 





الأكثر مشاهدة