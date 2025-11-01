وزارة الاتصال الحكومي تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام

وبين التقرير أن الحكومة عقدت خلال هذه الفترة 86 جلسة لمجلس الوزراء، اتخذت خلالها أكثر من 1000 قرار موجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتحديث الإداري والخدماتي.
وشملت قرارات مجلس الوزراء 65 قرارا لتحديث المنظومة الإدارية والسياسية، و122 قرارا لتعزيز التعاون الدولي عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب 153 قرارا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.
كما أصدر المجلس 147 قرارا لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد التقرير أن العمل الحكومي خلال العام الأول تضمن تنفيذ برنامج ميداني موسع، من خلال عقد جلسات لمجلس الوزراء في المحافظات، بمشاركة ممثلي الفعاليات المحلية، تعزيزا لنهج التشاركية ومناقشة القضايا التنموية بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية.
وللاطلاع على أبرز جهود الوزارات خلال العام، يمكن زيارة الرابط:
(https://www.facebook.com/share/p/17Qx4sjqZs)
