افتتاح مقر فرع نقابة الصحفيين في الزرقاء

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
الوكيل الإخباري-     افتتح نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، اليوم السبت، مقر فرع النقابة في محافظة الزرقاء، بحضور أعضاء مجلس النقابة وجمع من الصحفيين وأعضاء الهيئة العامة في المحافظة.

وأكد المومني، أن مجلس النقابة يعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمستوى المعيشي والمهني لأعضاء الهيئة العامة، مشيرا إلى أن افتتاح فرع الزرقاء يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز حضور النقابة في المحافظات وتوسيع مظلتها الخدمية والثقافية.


وأشار إلى ضرورة استثمار المقر الجديد في عقد الأمسيات والندوات والمحاضرات، وإطلاق مبادرات تثقيفية وتدريبية، بما يسهم في ترسيخ الوعي الإعلامي وتعزيز التشاركية مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الزرقاء.

 
 
