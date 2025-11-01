افتتاح مقر فرع نقابة الصحفيين في الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، اليوم السبت، مقر فرع النقابة في محافظة الزرقاء، بحضور أعضاء مجلس النقابة وجمع من الصحفيين وأعضاء الهيئة العامة في المحافظة.

وأكد المومني، أن مجلس النقابة يعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمستوى المعيشي والمهني لأعضاء الهيئة العامة، مشيرا إلى أن افتتاح فرع الزرقاء يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز حضور النقابة في المحافظات وتوسيع مظلتها الخدمية والثقافية.