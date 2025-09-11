الصفدي يشارك في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

الوكيل الإخباري- يشارك، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

