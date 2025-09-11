الخميس 2025-09-11 05:16 م
 

الصفدي يشارك في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الخميس، 11-09-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   يشارك، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

اضافة اعلان


ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن العدوان الاسرائيلي على العاصمة القطرية، بعد أن طلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال والباكستان وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

g

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "البريد الأردني" و"سفن إكس" الإماراتية

ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله

أخبار محلية ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على مكتب حماس في الدوحة

عربي ودولي الدوحة تشيّع شهداء الهجوم الإسرائيلي بمشاركة أمير قطر

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الزعبي

خلال لقائه فعاليات شعبية من الرصيفة ودير علا

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماضٍ في مسيرة التحديث وثابت في دفاعه عن مصالحه العليا وقضايا أمته

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن



 
 





الأكثر مشاهدة