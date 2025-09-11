الديوان الملكي يعزي عشيرة الزعبي

نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الزعبي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
