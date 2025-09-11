الخميس 2025-09-11 05:16 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الزعبي

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي
يوسف حسن العيسوي
 
الخميس، 11-09-2025 03:51 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الزعبي بوفاة محمد حكمت الزعبي.اضافة اعلان


نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الزعبي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
 
 
