"أوقاف الرصيفة" تحتفل بالمولد النبوي

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في مركز اسأمه بن زيد لرعاية الأحداث في لواء الرصيفة، بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية وإدارة المركز وعدد كبير من نزلاء المركز.

