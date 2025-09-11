"أوقاف الرصيفة" تحتفل بالمولد النبوي

وأكد مدير "أوقاف الرصيفة" الدكتور محمد فوزي الأحمد، أهمية الاحتفال بالمناسبة السعيدة على قلوب المسلمين والمعاني المستقاة من سيرة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمية الاقتداء بأخلاقه الحميدة التي قال فيها ربنا عز وجل "وانك لعلى خلق عظيم".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يشارك في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
بعد توقف لساعات.. تحديث يوقف الدردشة على "روبلوكس" في الأردن
-
بيان حكومي بخصوص احتجاز المواطنة الأردنية لانا شكري في صنعاء
-
مدير صحة البلقاء يتفقد المراكز الصحية في لواء عين الباشا
-
الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة
-
قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام
-
وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني