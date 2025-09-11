الخميس 2025-09-11 03:32 م
 

"أوقاف الرصيفة" تحتفل بالمولد النبوي

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الخميس، 11-09-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية أوقاف الرصيفة اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في مركز اسأمه بن زيد لرعاية الأحداث في لواء الرصيفة، بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية وإدارة المركز وعدد كبير من نزلاء المركز.

وأكد مدير "أوقاف الرصيفة" الدكتور محمد فوزي الأحمد، أهمية الاحتفال بالمناسبة السعيدة على قلوب المسلمين والمعاني المستقاة من سيرة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمية الاقتداء بأخلاقه الحميدة التي قال فيها ربنا عز وجل "وانك لعلى خلق عظيم".

 
 
