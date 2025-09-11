صيحة المكياج الأبيض تتصدّر خريف 2025: جرأة وأناقة بأسلوب عصري

سموكي أبيض وأسود
من أبرز الاتجاهات هذا الموسم، مكياج العيون السموكي المزدوج بالأسود والأبيض، كما رأيناه في عرض Giorgio Armani Privé، حيث تم دمج الظلال مع لمسة بنية مات لإبراز العيون بأسلوب ساحر.
الأبيض البراق بتوقيع Tamara Ralph
أما المكياج الأبيض البراق فكان حاضراً بقوة في عرض Tamara Ralph، مع سحب الظلال من الزاوية الداخلية وتنسيقها مع أيلاينر أسود هندسي ومسحوب، لإطلالة درامية وملفتة.
الخطوط السفلية البيضاء
عرض Giambattista Valli قدم صيحة الخطوط البيضاء العريضة على الجفون السفلى، بأسلوب متموج وجريء يناسب مختلف ألوان البشرة، ويُبرز العيون بإشراقة لافتة.
الحواجب والرموش البيضاء
في سابقة جمالية لافتة، قدّمت دار Ermanno Scervino صيحة الحواجب البيضاء الفاتحة، بينما لفتت Weinsanto الأنظار باستخدام الماسكارا البيضاء على الرموش الطويلة والمعكوفة، بأسلوب عصري وغير مألوف يضيف عمقاً وجاذبية للنظرة.
أبرز الأدوات:
CHANEL LES 4 OMBRES: لوحة ظلال بلمعة فضية ولمسات سوداء.
Anastasia Beverly Hills Norvina Chroma Stix: قلم أبيض لتحديد العيون بدقة وأناقة.
