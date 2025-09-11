الخميس 2025-09-11 05:18 م
 

صيحات الحواجب الرائجة… سر الإطلالة المثالية في نهاية الصيف

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   تلعب الحواجب دورًا محوريًا في تحديد ملامح الوجه وإبراز جمال العيون، ومع تطور تقنيات التجميل، ظهرت أساليب جديدة تمنحك حواجب طبيعية وكثيفة دون عناء الرسم اليومي. إليك أبرز صيحات وتقنيات الحواجب لنهاية الموسم الصيفي، وكيفية اختيار الأنسب منها حسب شكل وجهك.

أحدث تقنيات رسم الحواجب
المايكروبوندينغ (Nano Brows)
تقنية دقيقة تعتمد على إبرة رفيعة لرسم شعيرات فائقة النعومة تحاكي الشعر الطبيعي، وتدوم حتى عامين. تمنحك حواجب كثيفة وطبيعية بدون مظهر مصطنع.
الميكروشيدينغ (Microshading)
تعتمد على التظليل باستخدام إبرة دقيقة لتمنح الحاجب لونًا موحدًا وتأثير بودرة ناعم، مثالية لصاحبات الحواجب الخفيفة.

أبرز صيحات الحواجب لهذا الموسم
الحواجب المستقيمة (Straight Brows)
صيحة مستوحاة من الجمال الآسيوي، تبرز الوجه بنعومة وبساطة. تُرسم بخط مستقيم مع تظليل ناعم، وتناسب الإطلالات اليومية الطبيعية.

اختيار شكل الحاجب حسب الوجه
الوجه البيضاوي: يناسبه حاجب متوسط السمك بقوس خفيف، وتقنيتا المايكروبليدينغ والميكروشيدينغ مناسبتان لتكثيف طبيعي.
الوجه المستدير: يُفضل حاجبًا بقوس مرتفع لإطالة الوجه بصريًا. المايكروبليدينغ مثالي لإبراز القوس بدقة.
الوجه المربع: يناسبه حاجب متوسط مع قوس خفيف لتنعيم الملامح، وتقنية الباودر تمنح امتلاءً طبيعياً.
الوجه المثلث: يُفضّل حاجباً ناعماً بقوس متوسط للتوازن بين الجبهة والفك، مع استخدام تقنيات دقيقة مثل المايكروبليدينغ.
الوجه الطويل: الحاجب الأفقي أو المستقيم مثالي لتقصير الطول بصرياً، مع تقنيات تجمع بين الدقة والكثافة مثل المايكروبليدينغ والباودر.

نصائح بعد إجراء التقنيات
تجنبي لمس الحواجب أو حكّها لمدة أسبوع.
لا تتعرضي لأشعة الشمس أو الحرارة المرتفعة.
استخدمي كريمات مهدئة وزيوت طبيعية كزيت الخروع.
تابعي جلسات تصحيح اللون بعد 4–6 أسابيع.

