السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية

الوكيل الإخباري-    صرّحت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، أنه تم يوم أمس التعامل مع حادث دهس مؤسف في منطقة غرب إربد، أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.اضافة اعلان


وأوضحت الهباهبة أن الحادث وقع أثناء لعب الطفل بدراجته الهوائية في أحد الشوارع، ما أدى إلى تعرضه للدهس ووفاته في الموقع.
 
 
