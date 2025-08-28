السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية

09:12 ص

الوكيل الإخباري- صرّحت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير، أنه تم يوم أمس التعامل مع حادث دهس مؤسف في منطقة غرب إربد، أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.





وأوضحت الهباهبة أن الحادث وقع أثناء لعب الطفل بدراجته الهوائية في أحد الشوارع، ما أدى إلى تعرضه للدهس ووفاته في الموقع.



