المسارات السياحية في عجلون.. رافد حيوي لتنشيط السياحة الداخلية

وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاريع السياحية التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى دعم المجلس لتطوير البنية التحتية للمسارات السياحية وتزويدها بالخدمات اللازمة مثل اللوحات الإرشادية، ومناطق الاستراحة، والمرافق الصحية.
وأوضح مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، أن المحافظة تُعدّ من أغنى المحافظات الأردنية بالمقومات الطبيعية والتراثية، مبينًا أن الاستثمار في المسارات السياحية يعكس توجه الحكومة نحو تنويع المنتج السياحي وتعزيز استدامته.
وأشارت عضو جمعية نسمة شوق السياحية ناديه محمد، إلى أن هذه المسارات أسهمت في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، خصوصًا خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية، لافتة إلى أن تنوعها بين البيئية والتراثية يجعلها عنصر جذب للزوار من مختلف المحافظات.
وبين عضو مبادرة "البيئة تجمعنا عامر المومني، أن المسارات العجلونية أصبحت جزءًا من النشاطات السياحية التي تنظمها الجمعيات والمبادرات المحلية، مؤكدًا أن عددًا من الشركات السياحية باتت تُسيّر رحلات دورية للتعرّف على هذه المسارات والاستفادة من مقوماتها في تحريك العجلة الاقتصادية في القرى المجاورة.
وتحتضن محافظة عجلون أكثر من 13 مسارًا سياحيًا بيئيًا وثقافيًا من أبرزها مسار الجب الذي يمتد على طول 30 كيلومترًا ويمر عبر مواقع طبيعية وأثرية في لوائي قصبة عجلون وكفرنجه إلى جانب مسار الأيل الأسمر واللبيد الزهري ومار إلياس وممر قرية عرجان وراسون.
