المسارات السياحية في عجلون.. رافد حيوي لتنشيط السياحة الداخلية

الوكيل الإخباري- تُعدّ المسارات السياحية في محافظة عجلون، من أبرز مقومات التنمية السياحية المستدامة، لما تمتاز به من تنوع طبيعي وتراثي يعكس هوية المكان ويربط الزائر بالطبيعة والموروث المحلي.

وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاريع السياحية التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى دعم المجلس لتطوير البنية التحتية للمسارات السياحية وتزويدها بالخدمات اللازمة مثل اللوحات الإرشادية، ومناطق الاستراحة، والمرافق الصحية.



وأوضح مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، أن المحافظة تُعدّ من أغنى المحافظات الأردنية بالمقومات الطبيعية والتراثية، مبينًا أن الاستثمار في المسارات السياحية يعكس توجه الحكومة نحو تنويع المنتج السياحي وتعزيز استدامته.



وأشارت عضو جمعية نسمة شوق السياحية ناديه محمد، إلى أن هذه المسارات أسهمت في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، خصوصًا خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية، لافتة إلى أن تنوعها بين البيئية والتراثية يجعلها عنصر جذب للزوار من مختلف المحافظات.



وبين عضو مبادرة "البيئة تجمعنا عامر المومني، أن المسارات العجلونية أصبحت جزءًا من النشاطات السياحية التي تنظمها الجمعيات والمبادرات المحلية، مؤكدًا أن عددًا من الشركات السياحية باتت تُسيّر رحلات دورية للتعرّف على هذه المسارات والاستفادة من مقوماتها في تحريك العجلة الاقتصادية في القرى المجاورة.