زراعة الوسطية: بدء العمل بمعاصر الزيتون منتصف الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة لواء الوسطية نبيل عبيدات، إنه يتوقع بدء العمل رسميا في معاصر الزيتون باللواء، منتصف الشهر الحالي، وأن مديرية الزراعة ستتابع العمل في المعاصر بشكل مستمر لضمان حسن سير العملية الإنتاجية والتقيد بالإرشادات الفنية.

وأشار عبيدات إلى أن زراعة الوسطية ستستمر في متابعة المزارعين وتقديم الإرشادات والدعم الفني طوال الموسم مع الحرص على التخفيف من آثار انخفاض الإنتاج، لافتا إلى أن موسم الزيتون ليس مجرد موسم زراعي بل رمز للاعتماد على النفس والبركة في المنطقة ومصدر دخل أساسي للأسر الريفية وقطاع مهم في الاقتصاد المحلي.



ولفت إلى أنه سيتم توعية المزارعين بأهمية المحافظة على الأشجار وتقوية شجيرات الزيتون الصغيرة لتأمين إنتاج مستدام مستقبلا، داعيا المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الفنية في عملية القطاف، لضمان جودة الزيت، وضرورة استخدام طرق القطاف الحديثة، مثل الشبك والهز الميكانيكي.