مصادر إسرائيلية: الجيش يواصل انسحابه من غزة وفق الاتفاق

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل انسحابه التدريجي إلى شرق قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه سيكمل انسحابه من مدينة غزة خلال 24 ساعة.

ونقل موقع والا عن مصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صباح اليوم بعد رصدها حركة مشبوهة وفي محاولة لمنع استهداف الجنود، على حد وصف الموقع.



كما ذكرت إذاعة الجيش أن القوات الإسرائيلية ستستكمل الانسحاب إلى الخط الأصفر بموجب الاتفاق خلال وقت قصير.



بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اللواء السابع النظامي انسحب من القطاع، كما قالت لاحقا إن اللواء 188 يغادر قطاع غزة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لواء الاحتياط عتصيوني شرع في الانسحاب من خان يونس جنوبي القطاع الفلسطيني.

أما موقع والا، فأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من القطاع.



كما نقل عن مصادر أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ ووسط القطاع باتجاه الخط الأصفر المتفق عليه، وستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود.