مصادر إسرائيلية: الجيش يواصل انسحابه من غزة وفق الاتفاق

ونقل موقع والا عن مصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صباح اليوم بعد رصدها حركة مشبوهة وفي محاولة لمنع استهداف الجنود، على حد وصف الموقع.
كما ذكرت إذاعة الجيش أن القوات الإسرائيلية ستستكمل الانسحاب إلى الخط الأصفر بموجب الاتفاق خلال وقت قصير.
بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اللواء السابع النظامي انسحب من القطاع، كما قالت لاحقا إن اللواء 188 يغادر قطاع غزة.
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن
كما نقل عن مصادر أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ ووسط القطاع باتجاه الخط الأصفر المتفق عليه، وستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود.
وأشار الموقع -نقلا عن مصدر عسكري- إلى أن مسار الانسحاب معقد وحساس والجيش لا يريد المخاطرة، وقد بدأ في تقليص قواته.
