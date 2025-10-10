الجمعة 2025-10-10 08:49 ص
 

مسؤولان: الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة

الجمعة، 10-10-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤولان أميركيان كبيران فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن هذه القوة ستكون جزءا أساسيا من قوة مهام ستضم ممثلين من القوات المسلحة المصرية وقطر وتركيا، وربما من الإمارات.

 
 
