مسؤولان: الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة

الوكيل الإخباري- قال مسؤولان أميركيان كبيران فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.

