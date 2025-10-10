الأردن.. اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب

الوكيل الإخباري- اختتمت، أمس الخميس، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، فعاليات مسابقة المحارب السنوية بنسختها الرابعة عشرة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من السفراء والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة.

اضافة اعلان



وأكد مدير عام المركز، في كلمة له خلال الحفل، أن المسابقة تُعد منصة عالمية تجمع نخبة وحدات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات والإمكانيات المتوفرة في المركز.



وأشار مدير عام المركز إلى أن المسابقة استخدمت تقنيات تكنولوجية متطورة وأساليب تدريب تحاكي بيئات عملياتية واقعية، ما مكّن الفرق المشاركة من إظهار قدرات عالية في التحمل، والمهارات القتالية، وروح الفريق، مما يعكس جوهر "المحارب الحقيقي" في الشجاعة والانضباط والإصرار.



وتخلل حفل الختام عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإعلام العسكري، وثّق أبرز مراحل وتحديات المسابقة، إلى جانب فقرة فلكلورية أردنية، جسّدت التراث الوطني الأصيل.



وحلّ في المركز الأول والفوز بلقب المسابقة فريق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ، وبالمركز الثاني القوات الخاصة من بروناي دار السلام، وجاءت قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية في المركز الثالث، ووزّع المساعد للعمليات والتدريب الجوائز التقديرية على الفرق الفائزة، بالإضافة إلى تقديم الدروع التذكارية للجهات المنظمة والشركات الداعمة.