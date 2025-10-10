الأردن.. اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب

وأكد مدير عام المركز، في كلمة له خلال الحفل، أن المسابقة تُعد منصة عالمية تجمع نخبة وحدات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات والإمكانيات المتوفرة في المركز.
وأشار مدير عام المركز إلى أن المسابقة استخدمت تقنيات تكنولوجية متطورة وأساليب تدريب تحاكي بيئات عملياتية واقعية، ما مكّن الفرق المشاركة من إظهار قدرات عالية في التحمل، والمهارات القتالية، وروح الفريق، مما يعكس جوهر "المحارب الحقيقي" في الشجاعة والانضباط والإصرار.
وتخلل حفل الختام عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإعلام العسكري، وثّق أبرز مراحل وتحديات المسابقة، إلى جانب فقرة فلكلورية أردنية، جسّدت التراث الوطني الأصيل.
وحلّ في المركز الأول والفوز بلقب المسابقة فريق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ، وبالمركز الثاني القوات الخاصة من بروناي دار السلام، وجاءت قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية في المركز الثالث، ووزّع المساعد للعمليات والتدريب الجوائز التقديرية على الفرق الفائزة، بالإضافة إلى تقديم الدروع التذكارية للجهات المنظمة والشركات الداعمة.
وتأتي مسابقة المحارب التي استمرت 5 أيام وبمشاركة 38 فريقاً يمثلون 23 دولة من مختلف قارات العالم، إلى تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم القتالية ضمن بيئات و ظروف عملياتية تحاكي الواقع، مما جسد التعاون الدولي وعكس الجاهزية العالية لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة.
