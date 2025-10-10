رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة

الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مدينتي خان يونس وغزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقصفت قوات الاحتلال منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدة قذائف مدفعية، تزامنا مع تحليق طيران مسير في أجواء المدينة.



وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية عنفية وسط مدينة خان يونس، فجرا.



كما شهد شرق مدينة غزة، غارة لطائرات الاحتلال وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من طائرات مروحية.