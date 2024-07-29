الصحة: مرض حمى غرب النيل غير مقلق ولا ينتقل من إنسان لآخر

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، أن مرض حمى غرب النيل غير مقلق للصحة العامة، وأن الإنسان يعتبر هو الخازن الأخير للفيروس، ما يعني أنه لا ينتقل من إنسان إلى آخر ولا يحتاج المصاب إلى عزل.



وقال إن 80 بالمئة من الإصابات المسجلة بهذا المرض تكون بدون أي أعراض تذكر، و20 بالمئة منها تصاحبها أعراض متوسطة، بيد أن 1 بالمئة منها فقط تكون حالات حرجة، وسجلت الدول المجاورة عدة وفيات تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما وكانوا ضعاف المناعة ولديهم سجلات مرضية أخرى.



وأشار الدكتور مقابلة، إلى أن مرض حمى النيل الغربي ينتقل من الطيور إلى البعوض، ومن ثم ينقله البعوض إلى الإنسان بعد لدغه، ومدة حضانته (أي الفترة التي تظهر خلالها الأعراض)، من يومين بعد اللدغة إلى 15 يوما، وتبقى الأعراض من 3-6 أيام.



وأوضح أنه لا يوجد علاج بالعالم خاص بالمرض إلا أنه يتم العلاج بشكل تحفظي من خلال المسكنات وخافضات الحرارة، حيث أن الأعراض التي تظهر على المريض تتمثل بألم في العضلات والمفاصل، وتضخم بالعقد اللمفاوية، وارتفاع درجة الحرارة، وطفح جلدي، وفي بعض الحالات الشديدة تظهر علامات التهاب السحايا.



يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بمرض حمى النيل الغربي، لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي الآن تحت الإشراف الطبي في أحد المستشفيات، وحالتها العامة مستقرة وتتماثل للشفاء.



وكانت وزارة الصحة قد أعدت خطة للتعامل مع المرض تضمنت التعريف به والوضع الوبائي المحلي، وجاهزيتها للإستجابة ودور المؤسسات الوطنية الشريكة من خلال تكثيف عملية الرش ومكافحة النواقل (الحشرات والبعوض).