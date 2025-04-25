الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

الوكيل الإخباري- ينتخب الصحفيون اليوم مجلس نقابتهم الجديد، حيث يتجهون إلى صناديق الاقتراع بدءا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة لانتخاب نقيب الصحفيين ونائبه، وأعضاء المجلس لثلاث سنوات قادمة.

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