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الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الجمعة، 25-04-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-    ينتخب الصحفيون اليوم مجلس نقابتهم الجديد، حيث يتجهون إلى صناديق الاقتراع بدءا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة لانتخاب نقيب الصحفيين ونائبه، وأعضاء المجلس لثلاث سنوات قادمة.

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ويتنافس على منصب نقيب الصحفيين ثلاثة مرشحين بارزين، هم:
جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات.

وعلى منصب نائب النقيب، يتنافس أربعة مرشحين:
جمال اشتيوي، نادر خطاطبة، عوني الداوود، وأيمن المجالي.

كما تشهد الانتخابات تنافسًا بين 23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، وهم:
محمد الزيود، راشد العساف، راشد الرواشدة، حازم الخالدي، ياسين القيسي، إبراهيم أبو زينة، علي العمايرة، زين الدين خليل، موفق كمال، ختام الشوبكي، عناد أبو وندي، مجدي التل، سامي الحربي، بلال العقايلة، رشدي القرالة، محمد الفقهاء، عوني فريج، حارث عواد، محمد أبو كف، علي فريحات، فايز أبو قاعود، أحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.

 

 

 
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