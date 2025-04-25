الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات.
وعلى منصب نائب النقيب، يتنافس أربعة مرشحين:
جمال اشتيوي، نادر خطاطبة، عوني الداوود، وأيمن المجالي.
كما تشهد الانتخابات تنافسًا بين 23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، وهم:
محمد الزيود، راشد العساف، راشد الرواشدة، حازم الخالدي، ياسين القيسي، إبراهيم أبو زينة، علي العمايرة، زين الدين خليل، موفق كمال، ختام الشوبكي، عناد أبو وندي، مجدي التل، سامي الحربي، بلال العقايلة، رشدي القرالة، محمد الفقهاء، عوني فريج، حارث عواد، محمد أبو كف، علي فريحات، فايز أبو قاعود، أحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.
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