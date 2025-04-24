الصحفيون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم غداً الجمعة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- يتوجه الصحفيون، غدًا الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نقيبهم ونائب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في انتخابات تُعقد بعد تعذّر انعقاد الهيئة العامة الأسبوع الماضي نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني. اضافة اعلان





ويتنافس على منصب نقيب الصحفيين ثلاثة مرشحين بارزين، هم:

جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات.



وعلى منصب نائب النقيب، يتنافس أربعة مرشحين:

جمال اشتيوي، نادر خطاطبة، عوني الداوود، وأيمن المجالي.



كما تشهد الانتخابات تنافسًا بين 23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، وهم:

محمد الزيود، راشد العساف، راشد الرواشدة، حازم الخالدي، ياسين القيسي، إبراهيم أبو زينة، علي العمايرة، زين الدين خليل، موفق كمال، ختام الشوبكي، عناد أبو وندي، مجدي التل، سامي الحربي، بلال العقايلة، رشدي القرالة، محمد الفقهاء، عوني فريج، حارث عواد، محمد أبو كف، علي فريحات، فايز أبو قاعود، أحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.



ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الانتخابية في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، حيث ستبدأ إجراءات الاقتراع فور التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وسط إجراءات تنظيمية تضمن سلاسة وسير العملية الانتخابية بكل شفافية.



وتحظى هذه الدورة الانتخابية باهتمام لافت داخل الوسط الصحفي، لما تحمله من آمال بتجديد دماء النقابة وتفعيل دورها المهني والنقابي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الصحافة والإعلام في المملكة.