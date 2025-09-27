السبت 2025-09-27 10:36 م
 

"الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
السبت، 27-09-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم للاستفادة من منح النقابة الجامعية لأبناء وبنات الهيئة العامة، اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد 28 أيلول 2025 وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 2 تشرين الأول 2025.

اضافة اعلان

 

وبين المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن القبول سيعتمد على أساس أعلى المعدلات، مع شرط ألّا يكون المتقدم مقبولًا على نظام التنافس أو أي من المكرمات، وأن تُعطى الأولوية لمن لم يسبق له الاستفادة من منح النقابة، على أن يتقدّم كل زميل أو زميلة بطلب لمنحة واحدة فقط.


وطالب المومني الراغبين بالاستفادة من هذه المنح تزويد النقابة بنسخ من كشف العلامات، والرقم الوطني، والبطاقة الشخصية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية مدير البحوث الزراعية يدعو لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

مدينة البترا

أخبار محلية البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية

د الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل

معبر الكرامة - طريبيل الحدودي البري بين الأردن والعراق

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة

أحمد السقا

فن ومشاهير تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية "الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي وزير الخارجية الروسي: إسرائيل تسعى إلى "تفجير" الشرق الأوسط



 
 





الأكثر مشاهدة