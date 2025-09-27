"الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم للاستفادة من منح النقابة الجامعية لأبناء وبنات الهيئة العامة، اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد 28 أيلول 2025 وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 2 تشرين الأول 2025.

وبين المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن القبول سيعتمد على أساس أعلى المعدلات، مع شرط ألّا يكون المتقدم مقبولًا على نظام التنافس أو أي من المكرمات، وأن تُعطى الأولوية لمن لم يسبق له الاستفادة من منح النقابة، على أن يتقدّم كل زميل أو زميلة بطلب لمنحة واحدة فقط.