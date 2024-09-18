الصفدي: إلغاء اتفاقية السلام لا يخدم فلسطين أو الأردن

وأشار خلال اجتماع لجنة عربية إسلامية بشأن وقف الحرب على غزة في العاصمة عمان بأن الاجتماع يأتي في إطار تنسيقي تشاوري قبيل اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الاجتماع أكد على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وأولوية وقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس .
وبين أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية ، مضيفا أن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطير .
كما أعرب الصفدي عن وقوف المملكة إلى جانب أمن لبنان وسيادته واستقراره .
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