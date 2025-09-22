الصفدي: غزة اليوم أخطر مكان على وجه الأرض للعاملين في المجال الإنساني

وقال الصفدي خلال كلمة له في اجتماع الإطلاق “لا وقتَ أكثرَ إلحاحًا من الآن لرفع صوتنا الجماعي ضد انتهاك القانون الدولي واستهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ كان العام الماضي أسوأ عامٍ على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، ٣٨٥ شخصًا منهم فقدوا حياتهم حول العالم”.
وأضاف الصفدي “ليس هناك مكانٌ أكثر من غزة يُظهر مدى فظاعة الواقع الذي يعيشه القانون الإنساني الدولي، وقيمنا الإنسانية المشتركة، والعاملون في المجال الإنساني، ومدى إلحاح المجتمع الدولي على تجديد التزامه بحماية أولئك الذين يُخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، ومحاسبة من يستهدفهم بموجب القانون”.
وأكّد الصفدي أن غزة اليوم ليست فقط أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، “بل هي أيضًا أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني”.
-
أخبار متعلقة
-
الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الثقافة
-
قطيشات رئيسا لهيئة المديرين في جمعية "انتاج"
-
الحاج توفيق: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضرورة وليس خيار
-
افتتاح منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي"
-
رئيس الجامعة الأردنية يدعو الجامعات للتعاون بمواجهة التطور المتسارع بتقنيات الذكاء الاصطناعي
-
هيئة تنشيط السياحة تنظم ورشة تدريبية حول السياحة المستدامة بالشراكة مع منظمة CBI الهولندية
-
التربية تنهي خدمات 44 موظفاً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر- أسماء