الصفدي: غزة اليوم أخطر مكان على وجه الأرض للعاملين في المجال الإنساني

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الوكيل الإخباري-   شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع إطلاق “إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني”، برعاية مشتركة من المملكة الأردنية الهاشمية، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، واليابان، وسيراليون، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الصفدي خلال كلمة له في اجتماع الإطلاق “لا وقتَ أكثرَ إلحاحًا من الآن لرفع صوتنا الجماعي ضد انتهاك القانون الدولي واستهداف العاملين في المجال الإنساني، إذ كان العام الماضي أسوأ عامٍ على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، ٣٨٥ شخصًا منهم فقدوا حياتهم حول العالم”.


وأضاف الصفدي “ليس هناك مكانٌ أكثر من غزة يُظهر مدى فظاعة الواقع الذي يعيشه القانون الإنساني الدولي، وقيمنا الإنسانية المشتركة، والعاملون في المجال الإنساني، ومدى إلحاح المجتمع الدولي على تجديد التزامه بحماية أولئك الذين يُخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، ومحاسبة من يستهدفهم بموجب القانون”.


وأكّد الصفدي أن غزة اليوم ليست فقط أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، “بل هي أيضًا أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني”.

 
 
