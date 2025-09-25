الصفدي يترأس اجتماعًا وزاريًا في نيويورك

ويعقد الاجتماع، مساء اليوم الخميس عند الساعة الثامنة بتوقيت عمّان، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف ضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
