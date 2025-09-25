الصفدي يترأس اجتماعًا وزاريًا في نيويورك

06:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747478 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اجتماعًا وزاريًا لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش. اضافة اعلان





ويعقد الاجتماع، مساء اليوم الخميس عند الساعة الثامنة بتوقيت عمّان، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف ضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.