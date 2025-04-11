الجمعة 2025-04-11 09:33 م
 

الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الجمعة، 11-04-2025 07:14 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيسة الكوسوفية على هامش اجتماعات عملية العقبة التي استضافتها بلغاريا بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٥.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الأردن

أخبار محلية مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

أونروا

فلسطين الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد للغاية

جانب من الانفجار

أخبار محلية مدير فندق ماعين للوكيل: الحريق خارج المنتجع وتم اخماده من كوادر الدفاع المدني ولا اصابات

ترامب

عربي ودولي ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

نقيب المقاولين فؤاد الدويري

أخبار محلية الدويري نقيبًا للمقاولين

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

جانب من الاجتماع

عربي ودولي البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا

اللجنة الوزارية

أخبار محلية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: ضرورة وقف الحرب على غزة وتوحيد القطاع مع الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة