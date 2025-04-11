الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع

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الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيسة الكوسوفية على هامش اجتماعات عملية العقبة التي استضافتها بلغاريا بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٥.