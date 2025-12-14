بالفيديو.. طائرة أميركية تنجو من كارثة في الجو

وقامت الطائرة بتفريغ الوقود فوق ولاية فرجينيا قبل هبوطها اضطرارياً، حيث عادت بسلام قرابة الساعة 1:30 ظهراً وخضعت للفحص. وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين 275 راكباً و15 من أفراد الطاقم.
