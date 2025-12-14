بالفيديو.. طائرة أميركية تنجو من كارثة في الجو

الوكيل الإخباري- أُجبرت طائرة تابعة لـ«يونايتد إيرلاينز» كانت متجهة إلى طوكيو على العودة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، يوم السبت، بعد فقدان أحد محركاتها للطاقة أثناء الإقلاع، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب المدرج.

وقامت الطائرة بتفريغ الوقود فوق ولاية فرجينيا قبل هبوطها اضطرارياً، حيث عادت بسلام قرابة الساعة 1:30 ظهراً وخضعت للفحص. وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين 275 راكباً و15 من أفراد الطاقم.

