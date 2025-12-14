الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، في منطقة وادي عربة مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً.



وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات، لإذاعة الأمن العام، إنّ الدوريات في الميدان ضبطت"بك اب" يحمّل 22 راكبًا في الصندوق، وسائق المركبة غير مرخص.

