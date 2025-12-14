الأحد 2025-12-14 11:06 ص

الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً

الدوريات الخارجية
الأحد، 14-12-2025 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام،  في منطقة وادي عربة مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً.

وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات، لإذاعة الأمن العام، إنّ الدوريات في الميدان ضبطت"بك اب"  يحمّل 22 راكبًا في الصندوق، وسائق المركبة غير مرخص.

وبين أنّ هذه من المخالفات الخطرة، حيث تم التحفظ على السائق وتسليمه للمركز الامني المختص لإجراء المقتضى القانوني.

 
 


