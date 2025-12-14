ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر

11:49 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت كميات الإنتاج الصناعي في المملكة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 1.44 بالمئة، لتبلغ ما مقداره 88.89 نقطة مئوية، مقابل 87.62 نقطة للفترة نفسها من عام 2024. اضافة اعلان





وبحسب التقرير الشهري للرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، جاء هذا الارتفاع خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.40 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.31 بالمئة التي تشكّل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.42 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة.



أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.19 بالمئة لشهر تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفض بنسبة 1.41 بالمئة مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من العام نفسه، علمًا بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلًا من (2010=100).



وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الأول الماضي ما مقداره 88.20 نقطة مئوية، مقابل 87.17 نقطة لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول الماضي ما مقداره 88.20 نقطة، مقابل 89.47 نقطة مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.87 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.36 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 4.0 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة.



وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر تشرين الأول الماضي مع شهر أيلول الذي سبقه، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.51 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6.83 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.70 بالمئة، والتي تشكّل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة.

