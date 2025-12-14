وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعا في المواصفات والمقاييس لمتابعة ملف المدافئ غير الآمنة

10:05 ص

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر أن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ترأس في ساعة مبكرة من صباح الأحد، اجتماعا في مؤسسة المواصفات والمقاييس لمتابعة الإجراءات التي اتخذت للتحفظ على المدافئ "غير الآمنة" سواء في المصانع أو المحلات التجارية.





وقالت المصادر، إنه تم تكثيف حملات الرقابة لضمان سلامة المدافئ المباعة في السوق المحلي.



مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكدت أنها منعت المصانع المحلية للمدافئ وعددها 3 من بيع المدافئ في السوق المحلية، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، إثر حوادث الاختناق ووفاة عدد من الأشخاص. كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها.

