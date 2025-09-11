الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

11:53 ص

الوكيل الإخباري- نفّذت لجنة النشاط الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، يومًا تطوعيًا في غابات جلعاد تحت شعار: "كلنا شركاء في النظافة.. فلنحافظ عليها نظيفة".





وشارك في اليوم التطوعي، الذي جاء بالتنسيق مع محافظة البلقاء وبلدية السلط ومجلس الخدمات المشتركة ومديرية البيئة والزراعة وجمعية البيئة الأردنية، مجموعة من موظفي المؤسسة في كل من إدارات فروعها في العاصمة عمّان والسلط، حيث جاب الموظفون المناطق الحرجية والسياحية لتنظيفها من المخلفات، بالإضافة إلى تركيب سلال مهملات في عدة أماكن.



وقالت رئيسة لجنة النشاط والمسؤولية المجتمعية في المؤسسة، خلود غنيمات، إن هذا النشاط التطوعي الاجتماعي البيئي والترفيهي يأتي ضمن خطط أنشطة اللجنة، والتي يتضمن أحد أهدافها تنفيذ برامج عمل تطوعية في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية.



وأكدت ضرورة إشراك الموظفين في أعمال وبرامج تطوعية تُعزّز الحس الوطني وتوثّق ارتباطهم بالأرض، للحفاظ على البيئة والطبيعة والثروة الحرجية في جميع المناطق.



وبيّنت أن النشاط سيُعزّز من مفهوم أهمية المحافظة على الأماكن نظيفة بعد التنزّه، ويعكس صورة إيجابية للسائحين والزوار، كما ينعكس على المظهر العام حتى يظهر الوطن بأبهى صوره.



وقدّمت غنيمات الشكر إلى الشركاء على تسهيل مهام اللجنة، بالإضافة إلى أمانة عمّان على ما قدموه من دعم تجاه إنجاح هذا اليوم التطوعي.



بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، الزميل علي فريحات، إلى أن الجمعية تحرص على مشاركة أعضائها وموظفيها في مثل هذه الحملات لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة في مواقع التنزّه وإبراز الوجه الحضاري أمام الحركة السياحية.



يُشار إلى أن هذا اليوم التطوعي هو الثاني الذي تقوم به لجنة النشاط والمسؤولية المجتمعية في مؤسسة الضمان، ويأتي ضمن سلسلة نشاطات وفعاليات تقوم بتنفيذها خلال هذا العام.