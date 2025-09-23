الثلاثاء 2025-09-23 01:47 م
 

الضمان تنظم اليوم العلمي الأول لمكافحة التبغ والتدخين

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 23-09-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري-   نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم العلمي الأول لمكافحة التبغ والتدخين، تأكيدا لحرصها على صحة موظفيها وسلامة بيئة العمل وسعيا إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التدخين والتعريف بالتشريعات والأنظمة.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع الموظفين المدخنين على الإقلاع من خلال برامج ودعم مخصص، بما يسهم في بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية، انسجاما مع سياسة حظر التدخين التي أطلقتها في حزيران الماضي.


وقال المساعد الإداري والمالي للمدير العام لمؤسسة الضمان عصام السنجلاوي، إن سياسة حظر التدخين التي تطبقها المؤسسة تهدف إلى حماية صحة الموظفين والمراجعين من مخاطر التدخين والتعرض للتدخين السلبي وتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية.


وأضاف، إن السياسة تسعى إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة وتشجيع الموظفين على الإقلاع عن التدخين وترسيخ الثقافة الصحية داخل المؤسسة ورفع مستوى الامتثال المؤسسي بما يعزز صورتها كمكان عمل مهني وصحي.


وأشار إلى أن المؤسسة وضعت إطارا واضحا لتطبيق السياسة يتضمن إجراءات متابعة وآليات قياس أداء لضمان تحقيق أهدافها.


وأكد السنجلاوي، ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة آفة التدخين من خلال إطلاق البرامج التوعوية والتثقيفية وتفعيل الرسائل الإعلامية التي تبرز مخاطره، حيث أن مواجهة هذه الظاهرة باتت أولوية قصوى تتطلب التزاما حقيقيا وتعاونا شاملا بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 
 
