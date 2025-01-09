 
الخميس 2025-01-09 01:22 م
 

الضمان: 33 ألف و756 مشترك اختياري خلال العام الماضي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الخميس، 09-01-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال العام الماضي 2024 بلغ (33756) مشتركاً ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين كما في 31/12/2024 إلى (101579) مشتركاً.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2025 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى، مؤكدةً أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2025 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2025 ولغاية 15/2/2025).

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.

ودعت المؤسسة المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً بأن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.

ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (شات بوت) على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو عبر بريدها الرسمي ([email protected]) أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم  (065008080).
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: 33 ألف و756 مشترك اختياري خلال العام الماضي

توضيحية

أخبار محلية عاجل الحكومة تطرح مشروع زراعة بدون تربة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

الصورة التي نشرتها منصة استثمر

أخبار محلية طرح مشروع مركز العبدلي للمؤتمرات بحجم استثمار متوقع مليار دولار

صورة توضيحية

أخبار محلية بكلفة 95 مليون دينار .. مشروع لإنشاء مستشفى جديد في مادبا

ا

أخبار محلية 60 مليون دولار لإنشاء مسلخ جديد في عمّان

صورة توضيحية

أخبار محلية 562 مليون دينار أردني لإنشاء جسر صويلح مدفوع الأجر .. تفاصيل

ا

أخبار محلية الحكومة تعلن تفاصيل المدينة الترفيهية والرياضية بالمدينة الجديدة



 




الأكثر مشاهدة