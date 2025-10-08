الطاقة المتجددة تُنير منازل المصابين العسكريين في شمال المملكة

06:24 م

الوكيل الإخباري- استكملت شركة كهرباء إربد ربط وتشغيل 840 نظام طاقة متجددة في منازل المصابين العسكريين في محافظات الشمال (إربد، وجرش، وعجلون، والمفرق) في إطار التعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ فلس الريف.





وقالت الشركة في بيان، إن تنفيذ المشروع يأتي التزامًا من الشركة بدورها الوطني والمهني وحرصها المستمر على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين.



يشار إلى أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية يأتي بالتنسيق بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ووزارة الطاقة، حيث يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.

