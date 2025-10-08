الطاقة المتجددة تُنير منازل المصابين العسكريين في شمال المملكة

وقالت الشركة في بيان، إن تنفيذ المشروع يأتي التزامًا من الشركة بدورها الوطني والمهني وحرصها المستمر على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين.
يشار إلى أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية يأتي بالتنسيق بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ووزارة الطاقة، حيث يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية
-
وزيرة التنمية: اهتمام ملكي بالحماية الاجتماعية كرافعة أساسية لعجلة الإنتاج الوطني
-
الأردن يشارك في المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب
-
ولي العهد يبحث في باريس فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف"
-
ورشة حول توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحديد نسب التمريض
-
وزير النقل يبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون
-
جلسة توعوية حول التحول الرقمي والقطاع الصناعي
-
ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس