"الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة

وقالت الوزارة والهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن ترشيد الاستهلاك كإجراء وقائي في أوقات الذروة، خاصة خلال موجة الحر التي تسود المملكة، يعزّز من استقرار الشبكة الكهربائية، ويُسهم في تفادي أي إجراءات تقنية قد تؤثر على توافر الخدمة.
وأكد البيان أن منظومة الكهرباء الوطنية تعتمد على التعاون البنّاء بين المواطنين والمعنيين في القطاع، وأن الالتزام بترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة من الركائز الأساسية للحفاظ على كفاءة واستقرار النظام.
وشدّد على أهمية تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل الغسالات وشحن المركبات الكهربائية والإضاءة غير الأساسية إلى خارج أوقات الذروة، خاصة بين الساعة 5 مساءً و9 مساءً، دعماً لاستقرار الشبكة.
وأضاف البيان أن الالتزام بهذه التوصيات يُسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، ويدعم الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأكّد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص المشترك على تأمين استدامة التزويد الكهربائي، وتُسهم في تمكين الجهات المعنية من إدارة الأحمال بشكل فعّال دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير استثنائية لتخفيف الأحمال.
-
أخبار متعلقة
-
دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون
-
اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك
-
جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا
-
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار "درب الأردن"
-
الصحة تحذر من تأثير الغبار على مرضى الربو
-
العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور
-
وزير الصحة يزور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة