الطاقة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا

الوكيل الإخباري- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وجود برنامج وطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات والمدن الصناعية، لتخفيف فاتورة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

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وأوضحت أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم إيصال الغاز إلى منطقتي القويرة القسطل وتم أخيرا افتتاح محطة التخفيض والقياس في هاشمية الزرقاء، مؤكدة انه سيتم توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة في المستقبل القريب.



وأكدت العزام أهمية الاستفادة من خط الغاز العربي الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، والذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة في الأردن.



جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت، خلال مشاركتها بالمؤتمر الوطني الخاص بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر الذي عُقد في عمان تحت عنوان "الاستجابة الوطنية الأردنية للتغيرات المناخية والصحية والبيئية".



واستعرضت العزام ، أبرز الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التحول نحو الطاقة الخضراء، والتي تسهم بنسبة 27 بالمئة من الخليط الكلي للطاقة في المملكة، بما يعكس التزامها بتطوير مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة تأخذ بعين الاعتبار مواجهة التغير المناخي.



و تحدثت العزام عن مشروع تخزين الكهرباء الذي سيتم تنفيذه على سد الموجب، و يُعتبر أول مشروع من نوعه لتعزيز قدرة المملكة على تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها بفعالية، مشيرة إلى أن قدرة المشروع تبلغ 450 ميغاواط، وقدرة تخزينية تصل إلى 7 ساعات.



وفي ذات السياق، أكدت العزام أن وزارة الطاقة تعمل على تنفيذ إجراءات الربط الكهربائي مع الجانب المصري، وفلسطين من خلال شركة كهرباء القدس، ودولة العراق الشقيقة، أما الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية فقد وصلت إلى مراحلها النهائية، بهدف استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.



وأضافت العزام أن الوزارة تركز جهودها على استثمار الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من الدول الرائدة في استقطاب الاستثمارات في هذا المجال، حيث يُتوقع أن يسهم هذا القطاع في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة.