 
الأحد 2024-08-25 09:39 ص
 

 

الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 25-08-2024 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأمور طبيعية والأجواء الأردنية وخطوط الطيران تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الهيئة تتابع وتعمل على تقييم الظروف في الإقليم والسلامة الجوية أولا بأول لاتخاذ اي إجراء إذا كان هناك ضرورة.

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