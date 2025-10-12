غوتيريش يشارك بقمة شرم الشيخ للسلام

وقالت المنظمة، في بيانٍ مقتضب، إن غوتيريش من المتوقع أن يعود إلى مقر الأمم المتحدة يوم الأربعاء 15 تشرين الأول الحالي.
