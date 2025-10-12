غوتيريش يشارك بقمة شرم الشيخ للسلام

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة فجر اليوم أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام المقرر انعقادها يوم غدٍ الاثنين في مصر.

