الأحد 2025-10-12 10:24 ص
 

"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة والعامة" الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الأحد، 12-10-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الأحد، اجتماعا لمناقشة موضوع التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.اضافة اعلان


يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لملفات التوظيف وآليات اختيار الكفاءات في القطاع العام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية

علما الأردن وقطر

أخبار محلية الأردن يعزي قطر

غتع

فيديو الوكيل نقوط عريس يصل الى 3 الاف دينار والسبب فزعة الشعب الأردني

4

منوعات دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

ر

منوعات لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تصنيفات حوادث الأمن السيبراني في الأردن حسب درجة الخطورة



 
 





الأكثر مشاهدة