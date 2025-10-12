"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة والعامة" الأحد

08:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749484 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعقد اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الأحد، اجتماعا لمناقشة موضوع التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة. اضافة اعلان





يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لملفات التوظيف وآليات اختيار الكفاءات في القطاع العام.