"العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع رؤساء كل من مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، وصندوق استثمار أموال الضمان الدكتور عز الدين كناكرية، وهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ناديا الروابدة، مستجدات مشاريع واستثمارات الصندوق.

وأكد المجالي أن الشراكة مع صندوق الاستثمار تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التطوير في العقبة، مشيرا الى أن وجود الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسين في المنطقة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية للعقبة ومكانتها كمركز اقتصادي وسياحي إقليمي.



وقال، إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز القطاعات الحيوية واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تطوير العقبة كمحور استثماري وسياحي متكامل، ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



من جانبه، قال ملحس إن استثمارات الصندوق في العقبة تأتي ضمن رؤية استراتيجية للاستفادة من الميزة التنافسية للعقبة، بما تمتلكه من موقع استراتيجي على البحر الأحمر وبنية تحتية متطورة.



من ناحيته، أوضح كناكرية أن الصندوق يعمل على تطوير استثماراته في العقبة وتوسيع قاعدتها في قطاعات اقتصادية حيوية، وبما يعزز المردود الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات "أموال الضمان".



بدورها، أكدت الروابدة أن الشركة الوطنية للتنمية السياحية تعمل على تعزيز محفظة الصندوق السياحية في العقبة من خلال تطوير أصوله وإنشاء مشاريع تدعم تنوع المنتج السياحي في المنطقة.



وأشارت إلى أن مشروع إعادة تأهيل فندق الإنتركونتننتال / العقبة يستهدف رفع مستوى الخدمات وبما يواكب المعايير الفندقية العالمية، وكذلك إعداد التصاميم الهندسية لفندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في العقبة، الذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية (VOCO) التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتننتال العالمية.



وأكد الجانبان أن استثمارات "أموال الضمان الاجتماعي" في العقبة تعكس التزام الصندوق بتعظيم الفرص التي توفرها المنطقة، واستثمار مقوماتها كموقع محوري على البحر الأحمر ومركز متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمات اللوجستية.