"العقبة الخاصة" ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة

وأكدت السلطة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ محتمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة المختصة، فيما تستمر الفرق الميدانية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع أولا بأول.
ودعت السلطة المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة وأهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، واتباع الطرق الآمنة فقط، وتوخي الحذر أثناء القيادة مع احتمالية تدني مدى الرؤية ونشاط الرياح، والتأكد من تثبيت أي أدوات أو مقتنيات قد تتطاير، ومتابعة التحديثات الجوية من المصادر الرسمية حرصا على دقة المعلومات.
كما دعت السلطة المواطنين إلى تقديم أي بلاغات أو ملاحظات على مدار الساعة عبر الرقم: (032031122)، داعية من الجميع إلى التعاون والالتزام حفاظا على السلامة العامة.
