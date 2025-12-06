السبت 2025-12-06 02:20 م

كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى

السبت، 06-12-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-  أوضح موقع "أبونيت دوت دي" أن النقرس هو مرض أيضي يصيب المفاصل نتيجة ارتفاع حمض اليوريك في الدم، غالبًا بسبب نظام غذائي غير صحي غني باللحوم والسكريات. يتبلور حمض اليوريك في المفاصل مسببًا التهابات مؤلمة، بينما قد تعجز الكلى عن تصريفه عند تراكمه.

ينتج حمض اليوريك من تحلل خلايا الجسم والأطعمة الغنية بالبيورينات مثل أحشاء الحيوانات، اللحوم الحمراء، الأسماك والمأكولات البحرية، منتجات الخميرة، وبعض أجزاء الدواجن. كما أن البيرة والكحول تعيق إفراز الحمض وتزيد إنتاجه، بينما تسهم المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الغنية بالفركتوز في زيادة تكوين البلورات المرتبطة بالنقرس.


لتقليل مخاطر الإصابة بالنقرس أو الحد من نوباته، يُنصح بـ تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات، والابتعاد الفركتوز، واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.

 

