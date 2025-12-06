كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى

ينتج حمض اليوريك من تحلل خلايا الجسم والأطعمة الغنية بالبيورينات مثل أحشاء الحيوانات، اللحوم الحمراء، الأسماك والمأكولات البحرية، منتجات الخميرة، وبعض أجزاء الدواجن. كما أن البيرة والكحول تعيق إفراز الحمض وتزيد إنتاجه، بينما تسهم المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الغنية بالفركتوز في زيادة تكوين البلورات المرتبطة بالنقرس.
لتقليل مخاطر الإصابة بالنقرس أو الحد من نوباته، يُنصح بـ تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات، والابتعاد الفركتوز، واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.
