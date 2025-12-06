دورة تدريبية لمقيمي الجودة في مؤسسات التعليم العالي

وتهدف الدورة التي تنظمها هيئة الاعتماد وضمان الجودة إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية في مجالي الجودة والاعتماد، بهدف ضمان استمرارية عمل الهيئة من خلال تواجد خبراء مؤهلين منهم يُعدون كذراع فعال في عمليات التقييم والاعتماد.
وأكد نائب رئيس هيئة الاعتماد الدكتور سعد بني محمد، أن الجودة تمثل ضرورة وطنية أساسية لتخريج مخرجات تعليمية تلبي متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن المقيم يمثل "العين الساهرة" التي تراقب أداء المؤسسات التعليمية، وتحدد نقاط القوة والضعف، وتقترح الحلول الممكنة لتحسين الأداء.
وتتضمن الدورة جلسات تدريبية مكثفة حول آليات التقييم، قراءة الأدلة، تحليل التقارير، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تهدف إلى رفع كفاءة المقيمين في أداء مهامهم بشكل أكثر فاعلية.
