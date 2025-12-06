السبت 2025-12-06 02:20 م

وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
السبت، 06-12-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، مع السفير الفرنسي في عمان فرانك جيليه، سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل الجوي والبري والسككي والبحري، وآليات الارتقاء بمستوى الشراكة الفنية والتقنية في هذا القطاع الحيوي.

وناقش الجانبان خلال لقاء عقد، اليوم السبت، في الوزارة فرص التعاون المشترك في سبيل تطوير مشاريع النقل في المملكة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة في مجالات التخطيط، وتحسين الخدمات، وتطوير الأنظمة التشغيلية الداعمة لحركة النقل في المملكة.


وأكد وزير النقل خلال اللقاء، أن العلاقات الأردنية الفرنسية راسخة وتعكس مستوى عاليا من الثقة والتعاون، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع فرنسا، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويفتح المجال أمام الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير منظومة النقل بجميع مجالاتها.


من جهته، أشار السفير الفرنسي إلى أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد فرنسا لتوسيع مجالات التعاون مع الأردن في قطاع النقل، ودعم الجهود الرامية الى تحديث البنى التحتية وتحسين كفاءة الخدمات، لما لذلك من دور مباشر في دعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والأفراد.


واتفق الجانبان على استمرار التنسيق ومتابعة الفرص المتاحة للتعاون، بما ينسجم مع أولويات قطاع النقل في المملكة ويعزز الشراكة بين البلدين في المرحلة المقبلة.

 
 


