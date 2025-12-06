هيئة الطاقة تؤكد توفر الغاز والكاز وضمان التزويد الكهربائي

01:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، رفع مستوى الجاهزية في قطاع الطاقة، تزامنًا مع الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها المملكة وما يصاحبها من أمطار غزيرة ورياح نشطة. اضافة اعلان





ووجّه المهندس السعايدة شركات الكهرباء ومحطات المحروقات ووكالات الغاز إلى رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي وتوفر كافة المشتقات دون انقطاع، وبخاصة مادة الكاز وأسطوانات الغاز والتأكد من كفاية المخزون واستعداد مراكز العمليات والاتصال والفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي طارئ.



وأكدّ السعايدة أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة يعمل على مدار الساعة، لمتابعة أداء النظام الكهربائي والتنسيق المباشر مع شركات الكهرباء ومحطات المحروقات ووكالات للتعامل السريع مع أي أعطال أو نقص في تزويد الخدمة، حفاظًا على استمرارية التزويد بكفاءة في جميع مناطق المملكة.



ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو ملاحظات عبر مراكز خدمات المشتركين لدى شركات الكهرباء أو مركز الطوارئ في الهيئة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتثبيت المواد والاجسام المتطايرة على أسطح المباني التي قد تتأثر بالرياح، حفاظًا على السلامة العامة، وتفادي أي مخاطر قد تطال الشبكات أو الممتلكات.

