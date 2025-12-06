بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- كثفت عدد من البلديات استعداداتها ورفعت جاهزيتها وفعلت غرف الطوارئ فيها استعدادا للحالة الجوية السائدة وعدم الاستقرار الجوي.

ورفعت بلدية عجلون الكبرى جاهزيتها عبر تجهيز فرق وآليات متخصصة لمتابعة المواقع الحساسة وتنفيذ أعمال تصريف المياه وحماية الطرق والممتلكات.



وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية مزودة بالآليات والمعدات وماتورات شفط المياه لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها ضمن اختصاص البلدية، مؤكدًا متابعة البؤر الساخنة التي شهدت فيضانات سابقة وتجهيز فرق متخصصة لفتح العبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار وإزالة أي انهيارات على الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.



ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول مع ضرورة عدم ربط مزاريب المنازل بشبكات الصرف الصحي لتجنب حدوث أي فيضان، مؤكدًا استمرار العمل الميداني على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية خلال المنخفض الجوي.



من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي مهدي نصير استعداد البلدية وتفعيل غرف الطوارئ فيها، قائلا إن البلدية قامت بتعزيز استعداداتها من خلال تنظيف مجاري الأنهار والمجاري المائية، وصيانة المناهل والجريلات والعبارات وتنظيم حملات تنظيف للأودية ومجاري السيول للتأكد من عدم وجود أي انسدادات أو تجمعات لمياه الأمطار.



وأكد تجهيز 15 آلية للتعامل مع اي طارئ خلال المنخفض الجوي، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت "السطح" على مناهل الصرف الصحي "المجاري" تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



ولفت الى أن غرفة الطوارئ في البلدية تتلقى ملاحظات المواطنين على مدار الساعة في حال حدوث اي طارئ والاتصال على غرف الطوارئ في البلدية على الأرقام 0772235646 /0799872727.



من جهتها، أعلنت بلدية بيرين الجديدة عن فتح غرفة طوارئ فيها على مدار الـ 24 ساعة، حيث جرى تقسيم مناطقها في بيرين المركز، والعالوك، وصروت "الكمشة"، وأم رمانة، ورجم الشوف.



وأوضح رئيس لجنة البلدية أحمد الفراهيد أن البلدية عملت هذا العام على إنشاء قنوات تصريف في مناطق العالوك وبيرين والكمشة، حيث تشهد هذه المناطق إغلاقات متكررة للطرق خلال فصل الشتاء بسبب الانهيارات الناتجة عن تراكم الأتربة والطمي.



وأضاف أن منطقة الكمشة وجبال العالوك ورجم الشوف تشهد تساقطًا للثلوج بشكل سنوي، فيما تشهد مناطق وادي بيرين والخلة وأم رمانة تشكلًا للسيول، مشيرا إلى أن البلدية عملت على إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال استحداث عبارات وجسور في مجرى الوادي لتسهيل مرور المياه ومنع تجمعها.