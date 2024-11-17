"العقبة الخاصة" تنفذ المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي

وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم الأحد، أكد المفوض المالي والإداري في السلطة، الدكتور علي البياضي العجارمة، أهمية البرنامج الذي يتضمن دورات تدريبية في إطار استراتيجية السلطة لتأهيل وتطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات متميزة لمتلقي الخدمة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة العقبة.
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