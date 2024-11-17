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"العقبة الخاصة" تنفذ المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الأحد، 17-11-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-    نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 25 موظفًا من مختلف مديريات السلطة، لتعزيز مهاراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في العمل المؤسسي.

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وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم الأحد، أكد المفوض المالي والإداري في السلطة، الدكتور علي البياضي العجارمة، أهمية البرنامج الذي يتضمن دورات تدريبية في إطار استراتيجية السلطة لتأهيل وتطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات متميزة لمتلقي الخدمة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة العقبة.

 
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