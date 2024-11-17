"العقبة الخاصة" تنفذ المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 25 موظفًا من مختلف مديريات السلطة، لتعزيز مهاراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في العمل المؤسسي.

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