الرئيس السوري يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية السبت، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وأفادت وكالة "سانا" بـ "وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية".



ويتوقّع أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده واشنطن، كما كان أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.



وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس، إلا مصدر سوري نفت الأمر.



وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.



وقبيل هذه الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، قبل أيام من زيارته إلى واشنطن وغداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا.



وقاد التنظيم ومعه فصائل أخرى العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول.



وأجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة، لكن زيارته إلى واشنطن هي الأولى لرئيس سوري.