رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو

كما ألقى مثيرو الشغب علبة طلاء وطوبًا على مركبات الوكالة خلال الحادث. وقامت شرطة شيكاغو بتطهير الموقع، ولا يزال مطلق النار هاربا.
وقالت الوكالة في منشورها: "لا يزال مطلق النار والمركبة هاربين، وهذا وضع ديناميكي."
وبحسب التقارير، لم يصب أحد بأذى، في حين أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن "هذا الحادث ليس معزولا ويعكس اتجاها متزايدا وخطيرا نحو العنف والعرقلة".
