الأحد 2025-11-09 07:46 ص
 

رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو

رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو
اشتباكات بين ضباط شرطة شيكاغو ومحتجين
 
الأحد، 09-11-2025 06:25 ص

الوكيل الإخباري-   تبحث السلطات الأمريكية عن رجل زُعم أنه أطلق النار يوم السبت على عملاء حرس الحدود في شيكاغو، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

اضافة اعلان

 

وكتبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) على منصة "إكس" أن مطلق النار كان يقود سيارة جيب سوداء عندما أطلق الأعيرة النارية بالقرب من شارع 26 وتقاطع شارع كيدزي، بينما كان العملاء يجرون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في الجانب الجنوبي الغربي من المدينة.

كما ألقى مثيرو الشغب علبة طلاء وطوبًا على مركبات الوكالة خلال الحادث. وقامت شرطة شيكاغو بتطهير الموقع، ولا يزال مطلق النار هاربا.

وقالت الوكالة في منشورها: "لا يزال مطلق النار والمركبة هاربين، وهذا وضع ديناميكي."

وبحسب التقارير، لم يصب أحد بأذى، في حين أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن "هذا الحادث ليس معزولا ويعكس اتجاها متزايدا وخطيرا نحو العنف والعرقلة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الرئيس السوري يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله بالضفة

فلسطين الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله بالضفة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تنعى المعلمة نسيبة الصرايرة

عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو

عربي ودولي رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو

جمعية المركز الإسلامي الخيرية

وظائف وظائف شاغرة في جمعية المركز الإسلامي الخيرية - تفاصيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 9-11-2025



 
 





الأكثر مشاهدة