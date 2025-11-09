رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو

الوكيل الإخباري- تبحث السلطات الأمريكية عن رجل زُعم أنه أطلق النار يوم السبت على عملاء حرس الحدود في شيكاغو، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

اضافة اعلان