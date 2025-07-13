"قناة 14" العبرية: مهمة الجيش الإسرائيلي حاليا تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن

الوكيل الإخباري- أفادت "قناة 14" العبرية، الأحد، بأن مهمة الجيش الإسرائيلي حاليا تتمثل في تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن والقضاء على كل عناصر حماس في الأنفاق قبل إتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.



وقالت القناة إنه وفي خضم مفاوضات الصفقة، حددت المؤسسة الأمنية هدفا واضحا: تدمير حي بيت حانون شمال قطاع غزة تدميرا كاملا فوق الأرض وتحت الأرض وبأقصى سرعة حتى قبل إبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

اضافة اعلان



وصرح مصدر أمني رفيع المستوى للقناة: "بيت حانون ستزول من الوجود سندمرها تدميرا كاملا".



ووفق المصدر ذاته، تولت "الفرقة 162" مسؤولية العملية وهي تعمل بكامل قوتها، مستخدمة جميع وسائل الحرب اللازمة.



ومن بين الأسلحة التي دخلت المنطقة طائرات مقاتلة، ودبابات، ومدفعية، وقوات مشاة، ومدرعات فايبر، وناقلات جند مدرعة انتحارية.



وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي، تدمر هذه القوات ما معدله نحو 100 مبنى يوميا، سواء بالتفجير المباشر أو بالحفارات.