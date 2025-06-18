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العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني بمناسبة تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم

العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم ويكرم اللاعب سليم عبيد
العقيد شادي الهباهبة يكرم اللاعب سليم عبيد
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-    كرم قائد وحدة انضباط الأمن العام العقيد شادي الهباهية لاعب المنتخب الوطني سليم عبيد وهو من مرتب وحدة انضباط الأمن العام وذلك لتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2026 . اضافة اعلان


وقال الهباهبة، إن هذا الفوز والتأهل للمنتخب الوطني  الذي أدخل الفرح لبيوت الأردنيين يتزامن مع احتفالات شعبنا الأردني الوفي لوطنه وقيادته الهاشمية، بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي .

وأشار الهباهبة  إلى أن نشامى المنتخب سطروا  ملحمة بطولية ورفعوا علم الأردن عاليا وشامخا كجباه الأردنيين الشامخة.

وتمنى الهباهبة التوفيق لمنتخب النشامى في تمثيل المملكة الاردنية الهاشمية ورفع راية الأردن عالياًَ بالمحافل الدولية 
 
gnews

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